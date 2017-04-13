Теракт в Беслане: ЕСПЧ обязал Россию выплатить 3 миллиона евро родственникам погибших

Европейский суд по правам человека присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году.

В деле было более 400 заявителей, которые получили компенсацию в размере 2,955 миллиона евро, передает Медуза.

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Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов. Суд признал, что российские власти не приняли необходимых мер для того, чтобы расследовать все обстоятельства теракта и причины гибели заложников.

При этом ЕСПЧ не стал выносить решение относительно того, привели ли действия правоохранительных органов к увеличению количества жертв среди заложников.

Как сообщал УНИАН, теракт в Беслане был совершен 1 сентября 2004 года. В школе были захвачены в заложники 1128 человек. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Для освобождения заложников был предпринят штурм школы. Российские власти утверждают, что штурм начали после того, как террористы стали убивать заложников.

В ходе расследования теракта выдвигалась версия о применении тяжелого вооружения во время штурма, что повлекло за собой большое количество жертв. Официально эта версия не была подтверждена.