ЕСПЧ признал нарушение права на жизнь и правовую защиту пострадавших в Беслане

Об этом сообщает Радио Свобода.

Постановление вынесено по семи искам от 447 россиян. В ходе разбирательства суд исключил из числа заявителей четырех человек, а еще 51 признал жалобу неприемлемой к рассмотрению, говорится в пресс-релизе суда в Страсбурге.

Сами жалобы ЕСПЧ рассмотрит позже.

Принята к рассмотрению ЕСПЧ дело называется «Тагаева и другие против России». Заявители считают, что российская власть нарушила, в частности, их право на жизнь и право на справедливое судебное разбирательство.

Истцы в своем иске указывали, что российская власть не гарантировала их безопасность и непропорционально применила силу в ходе операции по освобождению заложников.

Суд также признал, что нет никаких доказательств того, что школу взорвали террористы, добавляет Новая газета. При этом, есть доказательства, что взрывы – результат обстрела школы спецназовцами РФ. Как отмечает суд в своем заключении, российское правительство не смогло аргументировано опровергнуть данную позицию.

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Как сообщал УНИАН, группа вооруженных боевиков в масках и бронежилетах приехала в Беслан в среду, 1 сентября 2004 года, и захватила школу №1, где на тот момент проходила утренняя линейка. В заложниках у террористов оказалось более тысячи взрослых и детей. В момент захвата и в первые часы после этого боевики убили 17 человек.

В результате теракта 1-3 сентября 2004 года погибли и позднее скончались от ранений 333 человека, в том числе 186 детей. Получили ранения 728 заложников и жителей города, а также 55 сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащих.

По данным следствия, в школе террористы удерживали 1128 заложников. При проведении спецоперации было спасено 918 человек. Всего по делу о нападении боевиков на школу в Беслане потерпевшими признаны 1315 человек.