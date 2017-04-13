United Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса

Американская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса 3411, с которого силой выволокли пассажира. Об этом авиакомпания сообщила USA Today.

"Все пассажиры рейса 3411 получат компенсацию в виде возвращения стоимости билета", - говорится в заявлении компании.

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Напомним, инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

Добровольцев не нашлось, и тогда менеджер компании сам выбрал людей, которым следовало выйти из самолета. Один из них - врач Дэвид Дао - отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты.

Дао силой ссадили с рейса. На видеозаписи с места происшествия видно, что лицо пассажира разбито и окровавлено.

12 апреля гендиректор United Оскар Муньос в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло.