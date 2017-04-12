В Кремле не собираются прекращать поддержку Асада, так как считают его борцом с терроризмом

В Кремле назвали вопрос о прекращении Россией поддержки президента Сирии Башара Асада «близоруким», поскольку армия под его командованием борется с терроризмом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ставить вопрос о необходимости дистанцироваться от Асада, не упоминая двух основных целей, мы считаем близоруким», - сказал Песков, отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Россия может «дистанцироваться» от президента Сирии Асада.

Песков заявил, что Асад является президентом Сирии, то есть легитимным с точки зрения международного права руководством страны, и армия, которой он командует, принимает участие в непосредственной борьбе с международными террористами, которые в настоящее время оккупируют большую часть территории страны.

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Песков также добавил, что Россия занимается поддержкой этой антитеррористической борьбы.

«Ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а следовательно, перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ, звучит достаточно абсурдно», - сказал он.

По его мнению, это соответствует призывам развязать руки террористами, чтобы они продолжили наступление на законные власти в Сирии.

По словам Пескова, нужно бороться с «Исламским государством» и искать выход из ситуации не силовыми, а политико-дипломатическими средствами и, как результат, выходить на политическое урегулирование сирийской проблемы.

При этом он подчеркнул, что Кремль отвергает любые обвинения в том, что Россия якобы пытается скрыть причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе.

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«В любом случае мы отвергаем любые обвинения на этот счет», - сказал Песков.

«Хотим напомнить, что единственной страной, которая с самого начала требовала беспристрастного международного расследования обстоятельств применения химических отравляющих веществ под Идлибом, это была Российская Федерация. Именно Российская Федерация призывала всех как можно скорее условиться относительно проведения такого расследования, до того, как мы будем клеить безосновательно ярлыки на ту или иную сторону», - заявил он.

По его словам, в этих «голословных обвинениях» очень много противоречивой информации.

«Мы не понимаем, откуда она идет. То кто-то утверждает, кого-то обвиняет, потом какие-то эфемерные разведисточники говорят, что мы обвиняем, но доказать не можем. Поэтому эта информационная чехарда, к сожалению, случается чаще и чаще, и в любом случае она не делает информационные потоки более убедительными и правдоподобными», - сказал Песков.