В Турции на текстильной фабрике прогремел взрыв - произошла утечка ядовитого вещества (фото, видео)

Взрыв прогремел на текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции, госпитализированы 29 человек.

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По предварительным данным, в результате взрыва произошла утечка ядовитого вещества, которым отравились пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Остальных рабочих эвакуировали. На место происшествия прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага.

Местные власти сообщили, что причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции, возникшей в нем, передает издание Milliyet. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в турецком городе Диярбакыр, который в основном населяют курды, прогремел взрыв, несколько человек получили ранения.