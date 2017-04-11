МИД России надеется, что США помогут прекратить "насильственную украинизацию" в Украине

Министерство иностранных дел России хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки убедили власти Украины прекратить «насильственную украинизацию».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с визитом в Россию главы Государственного департамента США Рекса Тиллерсона.

«Особо рассчитываем, что США сумеют, используя свое влияние на власти Украины, нейтрализовать реваншистские настроения украинской «партии войны». Вашингтон также мог бы побудить киевские власти к неукоснительному выполнению своих обязательств по Минским соглашениям, что является единственным путем к урегулированию конфликта, вызванного попытками национал-радикалов насильственно украинизировать все сферы жизни этой многоэтнической страны», - отмечается в сообщении.

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Кроме этого, в МИД РФ ждут «внятных разъяснений» линии США по всему комплексу вопросов обеспечения стратегической стабильности и безопасности в Евро-Атлантике.

«Что касается двусторонней повестки дня, то длинный список раздражителей, возникших по вине Вашингтона, не сокращается. В отсутствие шагов по снятию накопившихся проблем потребуются ответные меры на основе принципа взаимности»,- подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В целом, в МИД РФ рассчитывают, что Госсекретарь США привезет соображения по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес

«Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Россию прибыл с первым официальным визитом глава Госдепа США Тиллерсон, который встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. Главной темой их переговоров станет ситуация в Сирии. По информации The Telegraph, Запад предложит России отказаться от поддержки Башара Асада. Если Москва не согласится, против нее будут введены новые санкции.

Также будет обсуждаться ситуация на Донбассе и выполнение Россией Минских соглашений.

Как отмечалось ранее в заявлении Госдепартамента США, этот визит является частью усилий по поддержанию прямых каналов коммуникации с российскими высокопоставленными лицами. Визит направлен на то, чтобы убедиться, что позиция США четко доведена до сведения РФ, в том числе, что касается дальнейших шагов в выполнении Минских соглашений.