В Иордании казнили 15 человек

В Иордании повесили 15 человек, десять из которых были осуждены за терроризм, а пять - за тяжкие уголовные преступления.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство Petra, которое цитирует властей страны.

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Казнь состоялась на рассвете в тюрьме к югу от столицы страны Аммана.

Как отметил министр информации Иордании, террористы были осуждены за ряд резонансных преступлений в королевстве в 2016 году, в том числе за террористическое нападение на базу спецслужб в лагере беженцев аль-Бакаа и убийство писателя-христианина Нахида Хатара.

С 2006 по 2014 годы в Иордании действовал мораторий на смертную казнь.