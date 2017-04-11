Асад заявил, что Сирия и КНДР противодействуют "безумным амбициям" крупных держав

Сирия и КНДР совместно противодействуют "безумным амбициям крупных держав", намеренных подчинить себе другие страны.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Сирии Башара Асада, направленной лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 105-й годовщины со дня рождения его деда - Ким Ир Сена (15 апреля), передает ТАСС.

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"Две дружественные страны отмечают эту годовщину, но одновременно решительно противодействуют безумным амбициям крупных держав, намеренных подчинить себе другие страны с помощью экспансионистской и захватнической политики, лишить их права на самоопределение", - говорится в послании.

Как отметил Асад, в настоящее время "Сирия и КНДР ведут решительную борьбу за право на самоопределение, защищают национальный суверенитет и безопасность".

Глава сирийского государства выразил уверенность в том, что "сложившиеся между Сирией и КНДР отношения дружбы и сотрудничества будут по-прежнему развиваться в интересах народов двух стран".

Еще в одной телеграмме Асад поздравил Ким Чен Ына с пятой годовщиной его вступления на высшие государственные и партийные посты Северной Кореи. Президент Сирии считает, что "это событие стало выражением полного доверия к Ким Чен Ыну со стороны руководства и народа КНДР".