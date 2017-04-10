В Кремле оценили вероятность принятия закона о запрете доступа детям к соцсетям

В Кремле назвали «мало реалистичным» принятие закона о запрете доступа к социальным сетям детям до 14 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Вот те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, мало реалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, «что это может нарушить конституционные права человека на доступ к информации и защиту персональных данных».

Читайте такжеВ России детям до 14 лет хотят запретить пользоваться соцсетями: законопроект уже внесен в Госдуму

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности, предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

Внесение такого закона обусловлено массовым участием подростков в акциях протеста против властей. В частности, волна митингов прокатилась по России 26 марта.