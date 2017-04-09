В Евросоюзе выразили соболезнования Египту в связи с терактами

Евросоюз соболезнует Египту в связи с террористическими нападениями на церкви в городах Танта и Александрия.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сообщает ТАСС.

«В один из наиболее священных для всех христиан мира дней коптские церкви Танты и Александрии были атакованы, множество невинных людей погибло и пострадало», - отметила она.

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Могерини подчеркнула, что ЕС «выражает искренние соболезнования родным и близким погибших» и готов оказывать помощь Египту в борьбе с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, в Вербное воскресенье прогремели взрывы в коптских церквях в египетских городах Танта и Александрия, в результате погибли более 40 человек.

По данным Министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере 78 человек травмированы в результате взрыва в Танте и еще 35 - в результате взрыва в Александрии.

По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали случившееся терактом.