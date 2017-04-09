Оригинал страницы комикса о Тинтине продан в Париже за 753 тысячи евро

05:07, 09 апреля 2017
Мир
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На листе ватмана изображен репортер Тинтин с револьвером в руке, стоящий на подножке такси, мчащегося по улицам Чикаго в ходе погони за преступниками.

mirf.ru

Оригинал страницы комикса "Тинтин в Америке" продан с торгов аукционного дома Artcurial в Париже за €753 тыс. Об этом сообщает ТАСС. В цену рисунка входит и аукционный сбор.

На листе ватмана изображен репортер Тинтин с револьвером в руке, стоящий на подножке такси, мчащегося по улицам Чикаго в ходе погони за преступниками. Рисунок тушью, сделанный художником Эрже к первому изданию 1937 года, черно-белый. К нему прилагается на кальке план нанесения красок во время подготовки к сдаче альбома в типографию.

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Нынешний аукцион продажи произведений Эрже, остающихся невероятно популярными у публики самого разного возраста, приблизился по достигнутой цене к рекорду 2015 года. Тогда одна из страниц рисованного оригинала комикса ушла с молотка за €777,6 тыс.

Ранее сообщалось, что телефонный аппарат, которым лидер Третьего рейха Адольф Гитлер пользовался во время Второй мировой войны, был продан на американском аукционе за 243 тысячи долларов.

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Теги: #аукцион#комикс#Тинтин