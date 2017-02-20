"Орудие массового уничтожения": в США пустили с молотка красный телефон Гитлера

Телефонный аппарат, которым лидер Третьего рейха Адольф Гитлер пользовался во время Второй мировой войны, был продан на американском аукционе за 243 тысячи долларов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ Австрии ищут двойника Гитлера, которого видели в родном городе диктатора

Личность покупателя осталась неизвестна. Торги в городе Чесапик (штат Мэриленд) начались со стартовой цены в 100 тысяч долларов.

Телефон находился в бункере Адольфа Гитлера в Берлине и использовался для связи последние два года Второй мировой войны. Он изготовлен из черного бакелита, корпус был покрашен красной краской, декорирован свастикой и именем Гитлера. В мае 1945 года, после капитуляции нацистской Германии и самоубийства Гитлера, советские военные подарили устройство британскому офицеру связи Ральфу Рейнеру. Когда тот умер в 1977 году, телефон унаследовал его сын Рейнульф.

По заявлению организаторов торгов, телефон был "оружием массового уничтожения", потому что именно по этому телефону Гитлер отдавал распоряжения, приведшие к многомиллионным жертвам в годы войны.

Также сообщается, что на аукционе была продана принадлежавшая Гитлеру фарфоровая статуэтка восточно-европейской овчарки. Она была куплена другим участником аукциона за 24 тысячи 300 долларов.