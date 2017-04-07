Пентагон взялся за Россию в расследовании дела о химической атаке в Сирии

Высокопоставленные чиновники в Пентагоне заявили, что США ведут расследование того, была ли как-либо причастна Россия к химической атаке ВВС Сирии против мирных жителей в Идлибе, сообщает Associated Press.

По словам чиновников ведомства, Россия не смогла проконтролировать действия сирийского правительства, что привело к тому, что режим президента Башара Асада применил химическое оружие.

Согласно информации неназванных чиновников минобороны США, беспилотник, принадлежащий либо России, либо Сирии, пролетал над местом химической атаки 4 апреля, после произошедшего.

При этом беспилотник вернулся еще раз на место, уже когда мирные жители шли от места происшествия в ближайшую больницу для получения помощи.

Чиновники отметили, что вскоре после этого по больнице были нанесены авиаудары. По их мнению, такие действия могли быть направлены на то, чтобы скрыть доказательства химатаки.

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Власти Сирии отрицают свою причастность к химатаке. Минобороны России заявляло, что сирийская авиация нанесла удар по складу террористов в Идлибе, а на его территории находились цеха по производству отравляющих веществ.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки. Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.