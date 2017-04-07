ЮНИСЕФ подтвердил гибель десятков детей при химатаке в Сирии

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подтвердил, что не менее 27 детей погибли в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Анадолу.

Читайте такжеТрамп допускает военный ответ США на химическую атаку в Сирии - СМИ

"Подтверждена гибель не менее 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-западе Сирии", - говорится в заявлении фонда.

По данным ЮНИСЕФ, еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали. В Фонде не исключили роста числа жертв.

Напомним, во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого отравления - люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения.