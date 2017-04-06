В Москве проходит многотысячная акция памяти жертв теракта в Петербурге (фото)

В центре Москвы проходит многотысячная акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Манежной площади у стен Кремля собралась несколько тысяч москвичей.

Собравшиеся держат в руках красные гвоздики и зажженные лампады.

Акция началась с минуты молчания. Собравшиеся возлагают лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.

Перед входом на Красную площадь установлена сцена, на которой размещена надпись #Питермыстобой.

Акция переросла в концерт памяти. Со сцены рассказывают о каждой жертве теракта. Между этим выступают известные российские исполнители и лидеры общественного мнения.

Аналогичные акции прошли в других крупных городах России.

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Многие опрошенные УНИАН участники акции сообщили, что являются сотрудниками московских бюджетных организаций.

Периметр Манежной площади окружен временным металлическим ограждением, вход осуществляется только через рамки металлоискателей.

На месте дежурят многочисленные сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. Погибли 14 человек.