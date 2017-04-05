Теракт в метро Петербурга: несколько человек погибли под колесами поезда
16:21, 05 апреля 2017Мир
2875 0
Несколько пострадавших от взрыва в метро погибли на рельсах под колесами поезда.
Несколько человек погибли под колесами поезда метро / 47news.ru
Несколько человек, погибших после теракта в петербургском метрополитене, по данным криминалистов Следственного комитета, скончались от ж/д травмирования, передает 47 News.
Читайте также"Произошел хлопок, запыление": машинист поезда метро рассказал о теракте в Петербурге (видео)
Как установили криминалисты, прибывшие на место трагедии, взрывной волной не только выбило двери вагона. На рельсы выпали как минимум три человека. У них констатировали смертельные травмы, характерные для погибших под поездом.
Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда произошел взрыв, погибли 14 человек. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге