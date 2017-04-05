Теракт в метро Петербурга: несколько человек погибли под колесами поезда

Несколько человек, погибших после теракта в петербургском метрополитене, по данным криминалистов Следственного комитета, скончались от ж/д травмирования, передает 47 News.

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Как установили криминалисты, прибывшие на место трагедии, взрывной волной не только выбило двери вагона. На рельсы выпали как минимум три человека. У них констатировали смертельные травмы, характерные для погибших под поездом.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда произошел взрыв, погибли 14 человек. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.