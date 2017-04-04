Эрдоган заявил о новых военных планах в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует весной новые наступательные операции, в том числе на территории соседней Сирии, против группировок, которые Анкара считает террористическими. Он не уточнил, когда могут начаться такие операции, передает Радио Свобода.

По его словам, речь идет об операции против вооруженной группировки турецких курдов "Рабочая партия Курдистана", которая действует на территории Турции и в этой стране запрещена и признана террористической, и против вооруженных формирований сирийских курдов "Отряды народной обороны".

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Эти формирования Турция считает сирийскими подразделениями "Рабочей партии Курдистана" и так же террористической организацией, но Соединенные Штаты Америки считают эти отряды сирийской оппозиции за своих союзников в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии.

Именно из-за разногласий в отношении этих курдских отрядов сорвались планы совместной турецко-американской операции для освобождения от боевиков "Исламского государства" захваченного ими города Ар-Ракка в Сирии, что стал для боевиков "столицей".

На прошлой неделе Турция объявила о завершении операции "Щит Евфрата" на территории Сирии, которую она вела против "Исламского государства", с одной стороны, и против курдских отрядов, с другой.