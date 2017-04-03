В Петербурге после взрыва в метро городской транспорт возит людей бесплатно - СМИ

Городской транспорт, а также некоторые виды такси в Петербурге работают в бесплатном режиме. Об этом сообщает "Фонтанка".

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По информации издания, бесплатно везут пассажиров закрытого метроавтобусы, "Делимобиль", даже частники. Комитет по транспорту просит автомобилистов пропускать общественный транспорт, машины скорой помощи и других спецслужб.

"Из-за закрытого метро Смольный организует бесплатные автобусы. В связи с закрытием петербургского метрополитена, комитет по транспорту организует дополнительные маршруты наземного транспорта. Проезд в автобусах бесплатный. Для обеспечения перевозок организована работа автобусного маршрута № 50А. Автобусы направлены от площади Шевченко (станция метро "Петроградская") до Демонстрационного проезда (станция метро "Московская")", - пишет газета.

Кроме того, усилено движение троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов, проезд бесплатный. Uber, Яндекс Такси и другие службы заявили, что будут бесплатно возить людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.