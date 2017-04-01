Пассажирский самолет едва не столкнулся с беспилотником над Лондоном

Пассажирский самолет Airbus A320, заходивший на посадку в лондонский аэропорт Хитроу, чуть не столкнулся с беспилотным летательным аппаратом, пишет Русская служба Би-Би-Си.

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Самолет снизился до 10 тысяч футов (примерно 3 тысячи метров), и пилоты уже готовились к посадке, когда заметили восьмимоторный дрон по правому борту.

Оба пилота воскликнули: "Это был беспилотник! На высоте 10 тысяч футов!" - рассказали эксперты Air Safety - британской службы, расследующей ситуации, связанные с опасным сближением летательных аппаратов.

По оценкам специалистов, самолет и дрон разминулись на расстоянии примерно 30 метров, и "безопасность не была гарантирована".

По правилам Управления гражданской авиации Британии, большим беспилотникам не разрешается летать выше 400 футов (122 метра), а также в непосредственной близости от аэропортов и других взлетно-посадочных полос.

Как стало известно, инцидент в районе Хитроу произошел 11 ноября 2016 года. Опасная ситуация была настолько скоротечной, что, по словам пилотов, у них "не было времени среагировать".

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Это авиапроисшествие отнесено к классу "B" - второму по значимости из пяти, что означает серьезную угрозу безопасности воздушного судна.

Полиция была поднята по тревоге, но оператора беспилотника найти не удалось.

По данным Air Safety, за минувший год зафиксировано 59 случаев опасного сближения самолетов с беспилотниками.

В настоящее время в британском правительстве находятся на рассмотрении правила обязательной регистрации новых беспилотных летательных аппаратов.