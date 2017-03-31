В Австрии вводят запрет на продажу сигарет подросткам, не достигшим 18 лет
По данным ESPAD, в среднем в Европе к 15-16 годам курит 21% опрошенных подростков.
Представители департаментов по делам молодежи всех девяти федеральных земель Австрии поддержали предложение о запрете продажи сигарет подросткам, не достигшим 18-летнего возраста, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Ввести этот запрет ранее предложила министр по делам семьи и молодежи Австрии Софи Кармасин. Сейчас в Австрии запрещено продавать табачную продукцию тем, кому еще нет 16-ти.
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Как ожидается, новое ограничение вступит в силу в середине следующего, 2018 года. Таким образом, в Европе останется только три страны, где 16-летним разрешено покупать сигареты - Бельгия, Лихтенштейн и Люксембург.
По мнению Софи Кармасин, повышение возрастного ценза для покупки сигарет станет поворотным моментом в борьбе за здоровье молодежи.
Согласно официальным данным за 2015 год, в Австрии ежедневно выкуривают как минимум одну сигарету от 10 до 16% 15-летних.
Согласно сентябрьскому докладу исследователей проекта ESPAD, которые занимаются изучением проблемы употребления алкоголя и наркотиков в школах, масштабы курения и распития спиртного среди подростков в возрасте 15-16 лет сокращаются во многих европейских странах.
По данным ESPAD, в среднем в Европе к 15-16 годам курит 21% опрошенных подростков.
Количество учащихся, которые начинают ежедневно курить в раннем возрасте (до достижения 13 лет), за последние 20 лет сократилось с 10% до 4%.
При этом, как отмечают в ESPAD, на фоне снижения курения и распития спиртных напитков масштабы употребления марихуаны среди подростков растут.