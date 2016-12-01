В Австрии суд запретил мужчине курить на своем балконе в определенное время суток

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local, профессор университета, который проживает на 7-м этаже, подал официальную жалобу на своего соседа, который живет этажом ниже и любит курить сигары на своем балконе, как правило, между полуночью и 2 часами ночи. Зимой он курит в помещении с открытыми окнами.

Профессор жаловался на то, что он чувствовал запах дыма в своей спальне, и это мешало ему спать. Он сказал, что предыдущий арендатор также жаловался и даже переехал из квартиры, потому что у детей были проблемы с дыханием.

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Окружной суд постановил, что мужчина не должен курить на своем балконе в своей квартире, если открыты окна.

Курильщик подал апелляцию, и суд вынес решение, что ему нельзя курить на балконе или с открытыми окнами между 10 вечера и до 6 утра. Тем не менее, профессор затем обжаловал это решение в Верховном суде.

В результате суд принял ряд правил, когда человек может и не может курить дома, в том числе в зависимости от времени года.

Курить на балконе или с открытыми окнами не разрешено между 10 вечера и до 6 утра, а летом запрет на курение также должен поддерживаться во время традиционного времени "еды и отдыха" - с 8 до 10 утра, с полудня до 3 часов дня и с 6 вечера до 8 вечера.

Судьи заявили, что решение было справедливым, так как учитывает интересы и некурящего, и курильщика, а не полностью запрещает соседу курение сигар.