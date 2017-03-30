Финляндия готова организовать первую встречу Путина и Трампа

Финляндия, когда возглавит Арктический совет, готова организовать первую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, выступая на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске.

«Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит», - сказал он, отвечая на вопрос, хотел бы он пригласить Трампа и Путина на встречу лидеров сразу после того, как Финляндия возглавит Арктический совет.

В свою очередь, Путин заявил, что готов был бы встретиться с Трампом в рамках Арктического саммита в Финляндии.

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«Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки - очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий», - сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли он встречу с Трампом на саммите в Финляндии. При этом Путин подчеркнул, что такие события должны быть хорошо подготовлены «с обеих сторон».

«Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на «двадцатке» (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча (с президентом США) может состояться», - сказал Путин.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявлял, что Финляндия готова организовать встречу глав России и США, «если позволит политическая ситуация». Информация о желании властей Финляндии организовать подобную встречу появилась в декабре прошлого года. Речь шла о возможной встрече в рамках саммита Арктического совета после того, как кресло председателя совета перейдет к Финляндии.

Совет объединяет страны Северной Европы, Россию, США и Канаду. Финляндия будет председателем Арктического совета с 2017 по 2019 год.