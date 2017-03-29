В Лондоне похоронили певца Джорджа Майкла

В Лондоне сегодня состоялись похороны британского музыканта и певца Джорджа Майкла, который скоропостижно скончался в декабре прошлого года в возрасте 53 лет, передает Русская служба Би-Би-Си.

Его семья сообщила, что на похоронах, которые состоялись через три месяца после смерти певца, присутствовали только родственники и близкие друзья.

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Джордж Майкл скоропостижно умер на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря.

На следующий день после известия о кончине певца его менеджер заявил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Вскоре в британской полиции сообщили, что не смогли за несколько дней определить причины смерти музыканта, однако подчеркнули, что она все равно рассматривается как не вызывающая подозрений.

В начале марта старший коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался от естественных причин.

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Настоящее имя Джорджа Майкла - Йоргос Кириакос Панайоту, он родился в 1963 году в Лондоне. Его отец приехал в Британию с Кипра в 1950-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. В 1980-х годах Джордж Майкл вместе с Эндрю Риджли выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок, после того как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотиков.