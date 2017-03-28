Парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости страны и выходе из состава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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69 депутатов проголосовали «за», «против» - 59, чтобы первый министр Шотландии Никола Стерджен получила полномочия на ведение переговоров с правительством Великобритании по поводу еще одного референдума.

Правительство меньшинства Стерджен одержало победу при голосовании благодаря поддержке партии "Зеленых" Шотландии после долгих дебатов.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не допустит проведения еще одного референдума во время процесса выхода Великобритании из состава Европейского Союза, подчеркивая, что это сейчас не актуально.

Двухдневные дебаты в парламенте Шотландии начались на прошлой неделе, но были приостановлены из-за новости о террористическом нападении возле Палаты общин в Лондоне.

Голосование состоялось на следующий день после того, как Стерджен и Мэй провели в Глазго встречу, и за день до того, как премьер Соединенного Королевства запустит процесс выхода Британии из ЕС путем официального уведомления Брюсселя о начале переговоров о Brexit.

Первый министр Шотландии настаивала, что ее видение по поводу временных рамок проведения референдума позволит шотландцам сделать выбор, когда условия выхода Британии из ЕС станут известными, но до того, когда станет слишком поздно, чтобы избрать собственный путь".

В 2014 году шотландцы проголосовали против независимости в разрезе 55% против 44%.

Представитель британского правительства отметила, что голосование парламента Шотландии не станет началом для переговоров о проведении референдума.

"На данном этапе все наше внимание будет сосредоточено на наших переговорах с Европейским Союзом, чтобы обеспечить достижение правильного соглашения для всего Соединенного Королевства", - сказала она.