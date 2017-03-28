Die Welt: Почему отказ от "брексита" становится все более вероятным

Несмотря на то, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС становятся конкретными, другой исход по-прежнему возможен. Вероятность отказа от "брексита" растет с каждой неделей.

Об этом пишет Томас Штраубхаар в статье "Почему отказ от "брексита" становится все более вероятным", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В среду должно, наконец, произойти то, о чем заявляли уже давно. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй официально объявит ЕС о выходе Великобритании из блока. Но эти ожидания абсолютно неоправданны. "Брексит" еще очень далеко. И нет никакой уверенности в том, что он все же состоится.

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Действительно, в среду британцы отправят письмо в Брюссель. В нем будет написано, что Соединенное Королевство намерено выйти из ЕС. Ни больше, ни меньше. Тереза Мэй не хочет и не может объявить о выходе уже сейчас. Об этом прямо говорится в статье 50 Договора об учреждении ЕС, которая дает право на выход.

Потому что перед "брекситом" необходимо обсудить "подробности выхода", при этом следует "установить рамки для будущих отношений государства с союзом". Это ясно указано в Договоре ЕС. Поэтому в вопросе "брексита", слово и дело разделяет огромная пропасть. Строго говоря, два года. Потому что именно такой период предлагает Договор ЕС и Великобритании, чтобы установить процедуру дружественного отделения.

Но переговоры могут длиться гораздо дольше. Если времени до марта 2019 года будет недостаточно, то "Европейский Совет единогласно с государством-членом может принять решение о продлении этого периода" в любое время и на неопределенный срок. Так говорится в статье 50, пункт 3.

Несмотря на все заявления, с юридической точки зрения, на самом деле, нет никакой спешки. Нет никакого неизменного срока, согласно которому через два года разрыв мог бы произойти автоматически. Это довольно разумно. Потому что необходимо пересмотреть более 20 000 вопросов. И для этого будет год-полтора, чтобы осталось достаточно времени для ратификации результатов переговоров обеими сторонами.

В среду начнется отсчет времени

Однако, дойдет ли дело до продления срока на практике, зависит от доброй воли всех заинтересованных сторон. Для этой цели необходимо единодушие. Если хотя бы одна из 28 стран-членов ЕС будет против продления, Великобритания вылетит из ЕС в конце марта 2019 года. И что очень важно, без "какого-либо урегулирования", то есть, без взаимных договоренностей и соглашения, без обязательных правил международного права для процесса разделения и его последствий для свободной торговли, миграции, прямых инвестиций, рынка финансов и капитала, правил торговых соглашений с третьими странами, и многого другого.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон считает выход без соглашения "вполне нормальным". Что это, капризы или отрицание реальности? Разве не стоит ожидать хаоса, если Великобритания лишится всех двусторонних соглашений ЕС практически во всех областях реального сектора экономики, а также договоров со всеми государствами, не являющимися членами ЕС, в частности, США?

Потому что там, где экономическую ответственность несет ЕС (прежде всего, в торговле товарами и услугами, а также законодательстве в области конкуренции), у Великобритании нет никаких национальных соглашений с другими странами. Соединенному Королевству придется вести новые затяжные переговоры о двусторонних соглашениях с ЕС, США и всеми другими странами, чтобы вновь урегулировать все вопросы.

Теперь под давлением британцы

Действительно, в среду начнется отсчет времени. И время против британцев. Теперь под давлением Соединенное Королевство, а не ЕС. Британцы должны договориться с ЕС о разумных решениях в области экономической политики после выхода из ЕС, в противном случае, они останутся ни с чем.

И поскольку зависимость британцев от благосклонности ЕС настолько очевидна, ЕС выберет "самый жесткий" курс на переговорах с Британией. Умеренные голоса будут заглушены сторонниками жесткой линии, которые хотят воспользоваться слабой позицией Британии на переговорах. И все это ради того, чтобы популистским способом повысить рейтинги дома.

Можно предположить, что позиции на переговорах будут довольно асимметричными. Экономически "выход Британии без соглашения" для Европы будет пустяком, по сравнению с последующими потерями для Великобритании. Поэтому, ЕС может спокойно предъявлять максимальные требования. Британцам придется довольствоваться посредственными результатами.

Отказ от "брексита" нельзя назвать нереальным

Провал переговоров будет худшим исходом для Великобритании. Он ускорит надвигающийся "взрыв" Соединенного Королевства. После этого, жители Шотландии и Северной Ирландии будут еще больше стремиться к национальной независимости от Англии, чтобы сохранить свое членство в ЕС. Это стало бы крахом Соединенного Королевства, которое когда-то было империей, но уже давно утратило экономическое превосходство.

Необходимо снова указать на возможность "плана Б". Если в ходе переговоров британцы увидят нежелательный безрадостный исход, то Великобритания может в любой момент в одностороннем порядке отозвать свое намерение.

Если Тереза Мэй скажет "Первое апреля!", все останется, как сегодня, будто никогда и не было намерения о выходе. В таком случае Британия останется – как и сегодня – полноправным членом ЕС. Угроза выхода останется плохим сном, фарсом.

Даже если британцы будут обсуждать секретный (по понятным причинам) "план Б", "брексит" все равно останется серьезным сценарием, который с каждой неделей переговоров будет становиться все более вероятным. Отказ от намерения о выходе из ЕС позволит Великобритании, сохранив лицо, следуя голосу разума, ограничить экономический ущерб, который повлечет за собой выход из ЕС. "Брексит" с соглашением, полным уступок Европейскому союзу, будет дорогостоящим, но "неурегулированный" выход без соглашения станет экономической катастрофой. И не столько для Европы, как для самой Великобритании.