Партия Меркель уверенно победила на выборах в земельный парламент в Сааре

Партия Христианско-демократический союз (ХДС) уверенно побеждает на выборах в земельный парламент (Ландтаг) в федеральной земле Саар, которые состоялись в воскресенье, 26 марта, передает Deutsche Welle.

По данным предварительного подсчета, опубликованным телеканалами ARD и ZDF, партия канцлера Ангелы Меркель и действующего премьер-министра Саара Аннеґрет Крамп-Карренбауер набирает от 40,2 до 40,8 процента голосов. Это обеспечит ей 24 мандата в Ландтаге.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая переживает рост популярности благодаря так называемому "эффекту Шульца" (выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ Мартина Шульца - УНИАН), отстает от ХДС на 10 процентов и набирает от 29,5 до 30 процентов. Такое количество голосов обеспечит социал-демократам 17 мест в земельном парламенте.

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На третьем месте левые, которые не в последнюю очередь благодаря популярности в земле первого номера списка Оскара Лафонтена набирают от 12,9 до 13 процентов голосов. Пройти в земельный парламент Саара сумели также и правые популисты. Партия "Альтернатива для Германии" набирает, согласно предварительным данным, от 5,9 до 6 процентов. Зато не преодолевают 5-процентный барьер Зеленые, свободные демократы и Партия пиратов.

Избирательные участки работали до 18:00 по местному времени. В Сааре право голоса имеют 800 тысяч избирателей. Ожидается, что ХДС и социал-демократы сформируют широкую коалицию.

Справка. Земельные выборы в федеральной земле Саар должны продемонстрировать, оправдывает ли кандидат в канцлеры от СДПГ чаяния рядовых избирателей.

Парламентские выборы в Сааре открывают целую серию избирательных кампаний в Германии в текущем году.