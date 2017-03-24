У берегов Сомали пираты захватили и угнали траулер

Пираты захватили крупное рыболовецкое судно у берегов Сомали, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в регионе Африканского рога, заявили в полиции, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщил журналистам полковник сомалийской полиции Мохамед Хассан, пираты подошли к судну на парусной лодке - скифе - и взяли его на абордаж.

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"Как мы понимаем, пираты захватили траулер, чтобы атаковать с него в океане крупные суда", - сказал агентству Рейтер глава береговой охраны прибрежного региона Пунтленд Абдирахман Мохамуд.

"Десятерых членов экипажа, йеменцев, а также охранника-сомалийца они высадили на берегу, а сами исчезли вместе с кораблем и припасами, забрав с собой капитана, кока и инженера", - рассказал полицейский.

Сомалийские пираты активизировались неделю назад, впервые после пятилетнего перерыва захватив нефтеналивной танкер.

Как сообщал УНИАН, неделю назад сомалийские пираты впервые с 2012 года захватили большое коммерческое судно вблизи побережья Сомали - танкер Aris 13. Сначала пираты потребовали выкуп, но несколько дней спустя после переговоров без выкупа освободили судно и отпустили восьмерых захваченных шри-ланкийских моряков.