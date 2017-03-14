У берегов Сомали впервые с 2012 года захвачено судно

Сомалийские пираты впервые с 2012 года захватили большое коммерческое судно вблизи побережья Сомали, передает LB.ua со ссылкой на Reuters.

Как сообщал сообщил представитель международной организации Oceans beyond piracy Джон Стид, танкер Aris 13 с водоизмещением 1800 тонн, ходящий под флагом Коморских островов, был захвачен вооруженными людьми на двух скоростных моторных лодках 13 марта.

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Танкер перевозил топливо из Джибути в столицу Сомали Могадишо, на борту находились восемь членов команды со Шри-Ланки. Кто владелец танкера, остается неясным. По одним данным, это компания из ОАЭ, по другим - из Греции.

Как сообщил анонимный источник из Пунтлэнда, квазигосударства в восточной части Сомали, в захвате танкера участвовали примерно двадцать человек.

По некоторым сведениям, в настоящее время Aris 13 стоит на якоре в сомалийском порту Алула, на борту находятся несколько десятков вооруженных людей. Никаких требований пока что не выдвигалось.

Как пояснил Джон Стид, нынешний захват судна был инициирован сомалийскими рыбаками, среди которых много бывших пиратов. По словам Стида, местные рыбаки недовольны тем, что в их водах ведут промысел иностранные траулеры, поэтому они выражают свой протест захватом коммерческих судов.