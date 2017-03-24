За месяц до выборов президента почти половина французов не определилась

До дня голосования на выборах президента Франции остается месяц. И 43 процента избирателей до сих пор не определились, за кого они проголосуют. На это указывают результаты опросов компании Odoxa, опубликованные в пятницу, 24 марта. Опрос указывает, на "беспрецедентную неуверенность в истории (французских - Ред.) выборов", заявляют в Odoxa, как сообщает DW.

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Опрос показал, что потенциальные избиратели правых кандидатов - популисты Марин Ле Пен и консерватора Франсуа Фийона - более уверены в своем выборе, чем сторонники всех других. 60 процентов всех сторонников Ле Пен и 57 процентов симпатиков Фийона выразили твердое намерение голосовать за своих кандидатов. Этот показатель среди сторонников независимого кандидата, который ранее был членом Социалистической партии, Эммануэля Макрона составляет 47 процентов. В случае со сторонниками кандидатов от левых сил - Бенуа Амона и Жана-Люка Меленшона - со своим выбором не определились 44 и 40 процентов соответственно.

По данным последних опросов компании Ifop, которую цитирует информагентство Reuters, Макрон и Ле Пен, скорее всего, выйдут во второй тур выборов, где Макрон победит с результатом 61,5 против 38,5 процента в Ле Пен.

Как сообщалось, фаворитом гонки некоторое время был Фийон, однако его рейтинг значительно снизился вследствие коррупционного скандала с фиктивным трудоустройством его супруги.