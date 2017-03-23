"Подруга Путина" Марин Ле Пен за месяц до выборов во Франции посетит Москву

Лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, известная своей пророссийской риторикой, завтра, за месяц до первого тура выборов, посетит Москву.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

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По словам Слуцкого, он лично пригласил Ле Пен в рамках "традиционно тесного сотрудничества депутатов Госдумы с политическими кругами Французской Республики".

"Марин Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы. Предстоит обсуждение актуальных проблем международной повестки дня, таких как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества", - сказал он.

По данным соцопросов, победителем первого раунда дебатов кандидатов в президенты Франции стал центрист Эмманюэль Макрон. Он выглядел убедительнее своих соперников и призывал «избегать сближения» с президентом РФ Владимиром Путиным. Его оппоненты высказывались более мягко о выстраивании отношений с РФ.

Как сообщал УНИАН, Ле Пен заявляла, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - говорила она.