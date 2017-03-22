Нападение возле британского парламента: госпитализированы по меньшей мере 10 человек

В Лондоне после нападения возле Палаты общин в больницы попали по меньшей мере 10 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Лондонской службы скорой помощи.

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"Мы можем подтвердить, что оказываем медицинскую помощь как минимум 10 пациентам с Вестминстерского моста и привели несколько больниц до состояние готовности", - говорится в сообщении заместителя директора по операциям Лондонской службы скорой помощи Паулины Кренмер.

По ее данным, первый автомобиль скорой помощи приехал на место инцидента через шесть минут после получения сообщения.

По информации британского издания The Telegraph, очевидцы сообщили, что видели автомобиль, который врезался в периметр заграждения на Вестминстерском мосту и наехал на прохожих, оставив "десятки раненых". Водитель после инцидента побежал в сторону полицейских, которые охраняли здание британского парламента.

Это произошло перед тем, как вооруженный мужчина с ножом совершил нападение на офицера полиции, после чего нападавшего застрелили. Полиция Лондона рассматривает нападение возле британского парламента как террористический акт.