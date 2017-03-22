Германия отменит приговоры 50 тысячам геев, осужденных за "противоестественный разврат"

Немецкое правительство одобрило законопроект, отменяющий приговоры за гомосексуализм 50 тысячам мужчин. Об этом сообщает ВВС Россия.

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Закон, называемый "Параграф 175", по которому их осудили, вступил в силу 15 мая 1871 года. Он пережил смену нескольких политических режимов: был значительно ужесточен нацистами и впоследствии в неизменном виде унаследован уголовными кодексами обеих послевоенных Германий.

Издание отмечает, что проект нового закона предусматривает выплату компенсаций осужденным как за сам факт приговора, так и за время, проведенное ими в заключении: 3 тысячи евро за приговор и 1500 евро за каждый год, проведенный в тюрьме.

Новый законопроект должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

По некоторым оценкам, в стране сейчас живут 5 тысяч мужчин, осужденных по этому закону (отменен он был в ФРГ и ГДР в 60-х годах XX века).

Всего в Третьем рейхе по обвинению в "противоестественном разврате" между мужчинами было осуждено около 50 тысяч человек. При этом сам текст закона не указывал ни минимальных, ни максимальных сроков наказания, оставляя право определить это судье.

Ранее, 31 января этого года, в Великобритании вступил в силу так называемый "закон Тьюринга". Мужчины, которые были осуждены за гомосексуальные отношения, получили пожизненное помилование.

Закон назван в честь легендарного ученого Алана Тьюринга, который в 1952 году был осужден за связь с мужчинами и вскоре покончил с собой. Он был посмертно помилован королевой Елизаветой II в 2013 году.