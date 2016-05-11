Парламент Италии разрешил однополым парам заключать гражданские союзы

Как передает Deutsche Welle, 369 депутатов нижней палаты парламента проголосовали за нововведение. 193 высказались против.

"Сегодня праздничный день для многих людей, - написал в Facebook премьер-министр Маттео Ренци. - Уже не допустимо дальше откладывать после многих лет неудачных попыток".

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Предыдущие законодательные инициативы относительно обеспечения прав ЛГБТ проваливались из-за влияния католической церкви.

Правозащитники, с одной стороны, приветствовали изменения как важный шаг для развития прав человека в стране, однако, вместе с тем, раскритиковали - как полумеру. Принятый закон позволяет гомосексуальным парам брать фамилии друг друга, а также гарантирует права наследования, однако не позволяет усыновлять детей.

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Напомним, накануне европейское подразделение международной ассоциации представителей ЛГБТ опубликовало анализ ситуации в 49 странах Европы по уровню соблюдения прав сообщества. Италия оказалась на 35-м месте из 49 стран, Украина - на 44-ом.