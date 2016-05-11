Парламент Италии разрешил однополым парам заключать гражданские союзы

23:56, 11 мая 2016
Мир
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Парламент Италии в среду, 11 мая, принял изменения к законодательству, которые позволяют людям одного пола заключать гражданские партнерские союзы.

REUTERS

Как передает Deutsche Welle, 369 депутатов нижней палаты парламента проголосовали за нововведение. 193 высказались против.

"Сегодня праздничный день для многих людей, - написал в Facebook премьер-министр Маттео Ренци. - Уже не допустимо дальше откладывать после многих лет неудачных попыток".

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Предыдущие законодательные инициативы относительно обеспечения прав ЛГБТ проваливались из-за влияния католической церкви.

Правозащитники, с одной стороны, приветствовали изменения как важный шаг для развития прав человека в стране, однако, вместе с тем, раскритиковали - как полумеру. Принятый закон позволяет гомосексуальным парам брать фамилии друг друга, а также гарантирует права наследования, однако не позволяет усыновлять детей.

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Напомним, накануне европейское подразделение международной ассоциации представителей ЛГБТ опубликовало анализ ситуации в 49 странах Европы по уровню соблюдения прав сообщества. Италия оказалась на 35-м месте из 49 стран, Украина - на 44-ом.

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