Парламент Италии разрешил однополым парам заключать гражданские союзы
Парламент Италии в среду, 11 мая, принял изменения к законодательству, которые позволяют людям одного пола заключать гражданские партнерские союзы.
Как передает Deutsche Welle, 369 депутатов нижней палаты парламента проголосовали за нововведение. 193 высказались против.
"Сегодня праздничный день для многих людей, - написал в Facebook премьер-министр Маттео Ренци. - Уже не допустимо дальше откладывать после многих лет неудачных попыток".
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Предыдущие законодательные инициативы относительно обеспечения прав ЛГБТ проваливались из-за влияния католической церкви.
Правозащитники, с одной стороны, приветствовали изменения как важный шаг для развития прав человека в стране, однако, вместе с тем, раскритиковали - как полумеру. Принятый закон позволяет гомосексуальным парам брать фамилии друг друга, а также гарантирует права наследования, однако не позволяет усыновлять детей.
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Напомним, накануне европейское подразделение международной ассоциации представителей ЛГБТ опубликовало анализ ситуации в 49 странах Европы по уровню соблюдения прав сообщества. Италия оказалась на 35-м месте из 49 стран, Украина - на 44-ом.