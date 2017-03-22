В Кремле признали, что победить ИГИЛ можно лишь благодаря "широкому международному сотрудничеству"

В Кремле объявили, что достигнуть успеха в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ) без широкого международного сотрудничества невозможно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достигнуть успеха в борьбе с ИГИЛ без максимально широкого международного сотрудничества невозможно», - заявил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли достичь успеха в борьбе с терроризмом без участия России.

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При этом, комментируя министерскую встречу по борьбе с ИГИЛ, которая запланирована без участия России в Вашингтоне 22-23 марта, Песков отметил: «В то время как десятки стран продолжают обсуждение борьбы с ИГИЛ, Россия борется с ИГИЛ днем и ночью каждый день».

Как сообщалось, 22-23 марта в Вашингтоне состоится министерская встреча стран-участниц возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством", в которой примут участие представители 68 государств.

Россия, как заявили представители Госдепа США, не будет представлена на конференции.