Скончался легендарный американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

В понедельник в Нью-Йорке, в своем доме в Покантико-Хиллз, в возрасте 101 года скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер. Об этом сообщил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров Фрейзер П. Сайтел, передает газета The New York Times.

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Как сообщает Русская служба ВВС, ссылаясь на представителя семьи, Дэвид Рокфеллер, приходившийся внуком нефтяному магнату и первому в истории долларовому миллиардеру Джону Рокфеллеру, умер во сне.

Дэвид Рокфеллер-младший родился в 1915 году в Нью-Йорке. Он был младшим братом 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса Уинтропа Рокфеллера.

После войны Дэвид Рокфеллер участвовал в различных семейных деловых проектах и долгое время возглавлял Chase Manhattan Bank. Он также был известен как филантроп, жертвующий на благотворительность сотни миллионов долларов.