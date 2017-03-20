Forbes: Показатели качества жизни в России хуже, чем у Китая

Конечно, в Москве есть Большой театр и безупречная Красная площадь с роскошными магазинами в Цуме. И да, в отличие от Нью-Йорка, Сан-Паулу и Мумбаи, никто не просит у вас еду или мелочь на каждом углу. Но когда дело доходит до общего уровня жизни, Россия находится ниже всех крупных развивающихся стран. Даже Мексика с коррупцией и наркобаронами на несколько ступенек выше. Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Показатели качества жизни в России хуже, чем у Китая", опубликованной на сайте издания Forbes.

Согласно данным системы Numbeo, определяющей стоимость жизни, крупнейшие проблемы России – это погода; московское движение, в сравнении с которым 405 в Лос-Анджелесе и Маргинал в Сан-Пауло кажутся спокойными; возмутительные цены на недвижимость в центре города и загрязнение окружающей среды. Россия, возможно, известна своей культурой, великолепными музеями мирового класса и одним из самых очаровательных городов мира, Санкт-Петербургом, но ее общий показатель качества жизни составляет 86,27, она стоит на одном уровне с культурными конкурентами в Украине.

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В Москве на душу населения приходится больше миллиардеров, чем в любом другом городе. И хотя большинство из них в действительности часто живут в Лондоне, нередко все же можно услышать рев McLaren, который отмечает свою территорию на Краснопресненской дороге вдоль Москвы-реки. Недвижимость там дорогая, но, согласно Numbeo, не такая дорогая, как в Шанхае. Цена квадратного метра в центре Москвы на 59,3% дешевле, чем в Шанхае. Аренда трехкомнатной квартиры в Москве, в центре города, на 25% дешевле.

Эта высокая стоимость жилья в Китае в сочетании с огромной проблемой загрязнения оставила самую большую из стран БРИКС позади России.

Среди четырех крупных развивающихся рынков, Индия занимает 1-е место, благодаря низкой стоимости услуг и товаров, включая расходы на жилье в процентах от среднего дохода.

И есть еще Бразилия. Бразильцы любят жаловаться, что каждая вещь стоит целое состояние, особенно в городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Город Сан-Паулу находится значительно ниже среднего показателя прожиточного минимума в Бразилии, равного 94,29, из-за преступности, загрязнения, пробок и жилья. Показатель города составляет 59. Это крайне плохо.

Как ни странно, несмотря на то, что Бразилия – одно из самых продуктивных сельскохозяйственных государств в мире, бананы в Сан-Паулу стоят на 30% дороже, чем в Москве; яйца – на 58% больше, чем в Москве; хлеб – на 163% больше. По данным Numbeo, даже вода (+ 18,4%) и отечественное пиво (53,39%) в Сан-Паулу дороже, чем в Москве.

Тем не менее, благодаря хорошей погоде и относительно низкой стоимости жизни по всей стране, жизнь в Бразилии лучше, чем в России.

В рамках исследования качества жизни, Numbeo изучает стоимость жизни, покупательную способность, качество жилья, качество воздуха, уровень преступности, здравоохранение и время в пути на работу. Пользователи могут сравнивать города друг с другом с точки зрения стоимости по ряду потребительских вопросов, а также счетов за жилье и электроэнергию.

Американцы vs. русские

Показатель качества жизни Numbeo составляет от 0 до 200. Чем выше число, тем лучше. В этой связи, оценка США составляет 180,02 в целом. Лучшие пять городов с почти идеальными оценками: Сан-Диего (197,7), Даллас (191,8), Колумбус (190,6), Сан-Хосе (190) и Портленд (187,7).

Что касается стоимости жизни, то лучшие города США дороже, чем в России. Эта пятерка лидирует по стоимости. Numbeo присваивает 100 баллов за самую высокую стоимость жизни в определенной стране.

Нью-Йорк набрал 100 баллов, за ним следуют Гонолулу (97,7), Сан-Франциско (97,3), Анкоридж (96,8) и Вашингтон (93).

Лучшие города России более доступны для местных жителей. В первую пятерку вошли Москва (48,8), Санкт-Петербург (45,7), Екатеринбург (39,5), Новосибирск (37) и Казань (34,69).

Согласно основным критериям измерения стоимости жизни Numbeo, вот победитель (критерии: 1. Индекс покупательной способности; 2. Индекс безопасности; 3. Индекс здравоохранения; 4. Климатический индекс; 5. Индекс стоимости жизни; 6. Соотношений стоимости недвижимости и доходов; 7. Время в пути на работу; 8. Индекс загрязнения):

На первый взгляд, эти цифры вводят в заблуждение. Большое число может указывать на негативное явление. Например, более высокий индекс загрязнения хуже, чем низкий, так что качество воздуха в США лучше, чем в России.

Более высокий климатический индекс лучше, чем низкий, поскольку это означает, что в стране более теплые и разнообразные погодные районы, подходящие для различных видов активного отдыха, а также более продолжительные вегетационные периоды, что подходит для фермеров. Россия получила более высокие оценки в вопросах безопасности и стоимость жизни.

Стоит отметить, что, поскольку здравоохранение остается приоритетным направлением в США, индекс здравоохранения там выше, чем у россиян.

Numbeo изучали такие компоненты системы здравоохранения, как квалификация медицинского персонала, качество медицинского оборудования и диагностики, расходы на страхование, а также удобство и доступность врачей.

Россия получила оценку 60 в отношении стоимости, опередив США. Респонденты из США оценили стоимость в 46,7 из возможных 200 баллов.