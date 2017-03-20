Турция не выйдет из соглашения о мигрантах – Юнкер
По мнению Юнкера, это не в интересах Турции.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что власти Турции не откажутся от соглашения с ЕС относительно беженцев, несмотря на угрозы выйти из соглашения.
Об этом он заявил в интервью Bild, как сообщает "Европейская правда".
"Турция не может разорвать эту сделку. Я отбрасываю эту угрозу", – сказал Юнкер.
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"Не в интересах Турции оказаться на едине с проблемой защиты турецкого побережья от контрабандистов и бандитов", – добавил он.
Ранее глава МИД Турции заявил, что его страна может отказаться от миграционной соглашения с Евросоюзом из-за обострения отношений с несколькими европейскими правительствами.
Напомним, Евросоюз призвал Турцию воздержаться от чрезмерных высказываний и действий, которые в дальнейшем могут привести к обострению отношений со странами-членами ЕС.