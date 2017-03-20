Турция не выйдет из соглашения о мигрантах – Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что власти Турции не откажутся от соглашения с ЕС относительно беженцев, несмотря на угрозы выйти из соглашения.

Об этом он заявил в интервью Bild, как сообщает "Европейская правда".

"Турция не может разорвать эту сделку. Я отбрасываю эту угрозу", – сказал Юнкер.

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"Не в интересах Турции оказаться на едине с проблемой защиты турецкого побережья от контрабандистов и бандитов", – добавил он.

Ранее глава МИД Турции заявил, что его страна может отказаться от миграционной соглашения с Евросоюзом из-за обострения отношений с несколькими европейскими правительствами.

Напомним, Евросоюз призвал Турцию воздержаться от чрезмерных высказываний и действий, которые в дальнейшем могут привести к обострению отношений со странами-членами ЕС.