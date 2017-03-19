В Лондоне по делу о хакерских атаках на банки задержали двух россиян

Детективы, расследующие отмывание денег, полученных от вредоносных атак в Великобритании, предъявили обвинения двум гражданам России. Россиян обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества, ложного представительства и отмывания денег. Об этом сообщает местная полиция.

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Мужчины были задержаны сотрудниками отдела борьбы с киберпреступностью в пятницу, 17 марта. Их подозревают в заговоре с целью кражи у британских клиринговых банков свыше 2 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что для кражи мужчины пытались использовать вредоносные компьютерные программы. Обвинение предъявили в субботу, 18 марта.