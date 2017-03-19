В Германии ответили на обвинения Трампа в "огромных" долгах перед НАТО

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен отвергает обвинения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в адрес Берлина, что тот задолжал "огромные суммы" НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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«Нет никакого долга в рамках НАТО. Привязывать исключительно к НАТО расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП, которых мы хотим добиться к середине следующего десятилетия, является ошибочным», - заявила сегодня глава оборонного ведомства Германии.

Накануне, 18 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что «Германия задолжала Североатлантическому альянсу огромные суммы», а также что Вашингтон должен получать больше за ту мощную и недешевую оборону, которую предоставляет Германии».

Урсула фон дер Ляен также заявила, что в рамках НАТО, кроме уровня расходов на оборону в процентах от ВВП страны, следует учитывать и так называемый «индекс активности», который, в частности, учитывал бы участие вооруженных сил государств в совместных действиях НАТО.

Правительство ФРГ неоднократно подчеркивал, что будет выполнять взятые на себя в рамках НАТО обязательства и к 2024 году увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП ежегодно, о чем было договорено на саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе.