Ни одна другая страна не выйдет из ЕС после Великобритании - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что больше ни одна страна после выхода Великобритании из состава ЕС не оставит блок.

Такое мнение Юнкер высказал в интервью изданию Bild am Sonntag, как сообщает Reuters.

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На вопрос, насколько возможен вариант, что другие государства-члены ЕС последуют примеру Великобритании, Юнкер отметил: "Пример Великобритании даст всем понять, что из состава ЕС выходить не стоит".

"Наоборот, другие государства-члены будут влюбляться друг в друга снова и возобновлять свои обеты с Европейским союзом", - добавил Юнкер.

Как сообщал УНИАН, недавно Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.