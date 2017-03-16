СМИ: во французском лицее ученик открыл огонь, ранив директора и еще двух человек

Неизвестный открыл стрельбу во французском лицее Алексиса де Токвиля в городе Грасс на юге страны. Точной информации об общем количестве пострадавших пока нет, передает Русская служба Би-би-си.

По данным СМИ, 17-летний ученик лицея в Грассе (департамент Альп-Маритим), вооруженный двумя пистолетами и ружьем, проник в здание учебного заведения и открыл огонь.

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Предположительно он хотел застрелить директора лицея. По данным газеты Figaro, последний получил ранение, но выжил. Подозреваемый задержан. Сообщается, что у него мог быть сообщник. Сейчас его ищут.

Издание Nice Matin сообщает, что в Грасс вылетел министр внутренних дел Бернар Казнёв. В "Твиттере" министерства образования Франции говорится, что министр Наджат Белькасем тоже отправилась на место происшествия

Полиция пока не сообщает, расценивает ли случившееся как теракт или как обычное преступление, не имеющее террористической подоплеки.

Как сообщал УНИАН, ранее 15 марта в парижском офисе МВФ взорвался присланный по почте пакет. В результате пострадал один человек. Тот инцидент власти расценили как теракт. Ответственность за случившееся взяла на себя греческая радикальная группировка.