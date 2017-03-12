В Великобритании назвали дату выхода из ЕС

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации ВВС, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, передает ТАСС.

"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.

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"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти", - отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намерено осуществить Brexit на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".

Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет "плана на случай непредвиденных обстоятельств" при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. "Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50-60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.