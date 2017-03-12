В Великобритании назвали дату выхода из ЕС
Министр по вопросам Brexit также заявил, что правительство страны намерено осуществить выход из ЕС на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации ВВС, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, передает ТАСС.
"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.
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"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти", - отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намерено осуществить Brexit на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".
Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет "плана на случай непредвиденных обстоятельств" при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. "Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50-60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.