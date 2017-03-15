Песков: Путин без оптимизма относится к идее установления монархии в России

В Кремле поддержали инициативу оккупационных властей Крыма ввести в России монархию и диктатуру. Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям», - сказал Песков.

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Он отметил, что в течение последних пяти лет президент РФ неоднократно вынужден был в том или ином контексте отвечать на такие вопросы, отметил Песков.

«Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям», - сообщил он.

Песков отметил, что не имеет права высказывать личное мнение о словах «главы» оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который, в частности, призвал возродить в РФ монархию, но предположил, что его высказывания как раз являются личным мнением главы региона.

«Наверное, он волен высказывать личное мнение», - сказал Песков.

На вопрос журналистов, может ли быть указанная форма правления установлена в Крыму, Песков ответил, что «монархии в отдельно взятом регионе Российской Федерации быть не может».

Песков назвал некорректным и абсурдным вопрос о том, есть ли угроза того, что взгляды Аксенова будут отражаться на его действиях в Крыму, и существуют ли механизмы контроля, чтобы подобное не происходило.

«Существует правовое поле российского государства», - напомнил пресс-секретарь Путина.

Как сообщалось, Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил, что считает необходимой для России новую форму правления - монархию. По его мнению, в РФ необходимо единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, «вплоть до диктатуры».