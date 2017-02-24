В Женеве правительство и оппозиция Сирии начали новую попытку прийти к консенсусу

В Женеве вечером в четверг, 23 февраля, начался четвертый раунд межсирийских переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций. После нескольких часов двусторонних переговоров представители сирийского правительства и оппозиции собрались в одном зале, где спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал обе стороны к сотрудничеству ради мира в этой стране, сообщает DW.

Читайте такжеМаккейн тайно посетил Сирию - СМИ

"Знаю, будет сложно, но давайте попробуем работать вместе, чтобы положить конец этому ужасному конфликту", - призвал де Мистура.

После открытия представители сторон разошлись для дальнейших переговоров при посредничестве ООН. Неясно, они встретятся на этот раз для прямого диалога.

Де Мистура поблагодарил за достигнутое в Астане решение о прекращении огня и напомнил, что конфликт не имеет военного решения, только политическое.

Сирийскую оппозицию представлял Высокий комитет по переговорам, Московская и Каирская оппозиционные платформы. На открытии также были представители России и Соединенных Штатов Америки.