В Иерусалиме вооруженный ножом палестинец напал на полицейских

Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, их состояние стабильно, передает The Jerusalem Post.

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Нападавший, которым оказался 25-летний житель одного из пригородов Восточного Иерусалима, был убит на месте инцидента. В рамках расследования дела также были задержаны еще четверо людей, проживавших с ним в одном районе.

Отмечается, что нападение произошло в тот период, когда город патрулируют тысячи полицейских, обеспечивая безопасность граждан во время празднований национального праздника Пурим, которые начались в воскресенье ночью.

Напомним, в октябре палестинец открыл огонь в центре Иерусалима, ранив не менее шести человек. Палестинец стрелял по людям, стоявшим на трамвайной остановке близ главного управления полиции в Иерусалиме.