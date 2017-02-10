Евросоюз потребует от Британии более 55 миллиардов евро за Brexit – СМИ

Евросоюз намерен требовать от Великобритании 57 млрд евро ($ 60 млрд) в рамках переговоров о выходе страны из состава блока, сообщает Sky News.

Издание сообщает, что такую сумму на переговорах относительно выхода Британии из ЕС планирует установить главный парламентарий ЕС по Brexit Мишель Барнье.

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Отмечается, что Лондон обязался выплатить десятки миллиардов евро на проекты Евросоюза до 2020 года, а также на пенсии чиновников. При этом дальнейшие торговые переговоры между ЕС и Британией могут начаться только после окончательной уплаты.

Издание сообщает, что во время согласования точной цифры, скорее всего происходило в понедельник, Франция и Германия заявляли о сумме в 70 млрд евро.

Как сообщал УНИАН ранее, две трети (66%) опрошенных руководителей в Британии считают, что положение их компаний ухудшится в 2017 году, и только 13% считают, что это решение окажет положительное влияние.

В то же время британские банки из-за Brexit могут потерять почти 2 триллиона евро. Также, по подсчетам аналитиков, выход из ЕС приведет к потере 30 тыс. рабочих мест в финансовом секторе.