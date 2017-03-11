Взрывы в центре Дамаска унесли жизни более 40 человек (фото)

По меньшей мере 44 человека погибли в результате двух взрывов в центре сирийской столицы Дамаска, еще десятки ранены.

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Как передает Deutsche Welle, об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

По данным центра, взрывчатка была размещена на обочине дороги. Первый взрыв прогремел после того, как рядом проехал автобус. Второй взрыв устроил террорист-смертник, который взорвал себя в районе, где сконцентрировано немало шиитских мавзолеев, привлекающих паломников со всего мира.

По мнению правозащитников, мишенями обоих взрывов могли быть автобусы из Ирана, пассажиры которых имели целью посетить шиитскую святыню.