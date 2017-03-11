Взрывы в центре Дамаска унесли жизни более 40 человек (фото)
По мнению правозащитников, мишенями обоих взрывов могли быть автобусы из Ирана, пассажиры которых имели целью посетить шиитскую святыню.
По меньшей мере 44 человека погибли в результате двух взрывов в центре сирийской столицы Дамаска, еще десятки ранены.
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Как передает Deutsche Welle, об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.
По данным центра, взрывчатка была размещена на обочине дороги. Первый взрыв прогремел после того, как рядом проехал автобус. Второй взрыв устроил террорист-смертник, который взорвал себя в районе, где сконцентрировано немало шиитских мавзолеев, привлекающих паломников со всего мира.
По мнению правозащитников, мишенями обоих взрывов могли быть автобусы из Ирана, пассажиры которых имели целью посетить шиитскую святыню.