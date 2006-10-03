Лауреатами Нобелевской премии по физике тоже стали американцы

Нобелевская премия по физике за 2006 год присуждена американским ученым Джорджу СМУТУ и Джону МАЗЕРУ "за работу, позволяющую проследить развитие Вселенной и понять процесс возникновения космоса, звезд и галактик". Об этом решении объявила сегодня Шведская королевская академия наук, передает ИТАР-ТАСС.

В заявлении ее Нобелевского комитета говорится, что премия присуждается "за открытие формы абсолютно черных тел космического фонового излучения и анизотропии". В документе также отмечается, что результаты исследований лауреатов дали дополнительные подтверждения гипотезы "Большого взрыва" как причины возникновения Вселенной.

Напомним, что вчера в столице Швеции были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2006 г. Ими стали американцы Эндрю Файр (родился в 1959 г.) из Массачусетского технологического института и Крейг Мелло (родился в 1960 г.) из Гарвардского университета.