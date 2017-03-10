"Заставить работать": Лукашенко призвал белорусских чиновников трудоустроить жен и любовниц

Об этом он заявил на совещании, которое было посвящено декрету №3 "О предупреждении социального иждивенчества", передает Белта.

"Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе", - заявил Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что знает о таких случаях и поручил начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Сергею Шпегуну взять ситуацию "на контроль".

"Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко решил временно не взимать скандальный налог с тунеядцев.