Два человека погибли во время стрельбы в кафе в Швейцарии

04:17, 10 марта 2017
Мир
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В кафе в швейцарском городе Базеле произошла перестрелка. В результате случившегося погибли два человека, еще один получил ранения

REUTERS

Как сообщает РБК со ссылкой на Barfi, двое мужчин вошли в кафе и устроили стрельбу.

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Прохожие вызвали полицейских, которые «спустя короткое время» прибыли на место. Однако задержать преступников не удалось, даже несмотря на объявленный план «Перехват».

В данный момент установить личность погибших не удалось, отмечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что на вокзале в немецком городе Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг вечером, 9 марта, неизвестный с топором напал на людей.

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Теги: #Швейцария#Базель