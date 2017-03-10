Два человека погибли во время стрельбы в кафе в Швейцарии

Как сообщает РБК со ссылкой на Barfi, двое мужчин вошли в кафе и устроили стрельбу.

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Прохожие вызвали полицейских, которые «спустя короткое время» прибыли на место. Однако задержать преступников не удалось, даже несмотря на объявленный план «Перехват».

В данный момент установить личность погибших не удалось, отмечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что на вокзале в немецком городе Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг вечером, 9 марта, неизвестный с топором напал на людей.